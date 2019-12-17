القوات المشتركة تتهم الانقلابيين بـ13 ألف انتهاك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حذرت الحكومة اليمنية الشرعية من تماهي البعثات الدبلوماسية العاملة في طهران مع أجندة النظام الإيراني في شرعنة الانقلاب الحوثي وسياساته التخريبية، التي تمثل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن الدور الإيراني الواضح في ترتيب وتنظيم هذه اللقاءات إمعان في سياساتها العدائية تجاه اليمن حكومة وشعبا، ومؤشر إضافي للدعم السياسي، إضافة إلى المالي والإعلامي والعسكري الذي يقدمه نظام طهران للميليشيات الحوثية الانقلابية.

وندد الإرياني بلقاء السفير السويسري في طهران والوزير المفوض في السفارة، التي تحتضن قسم رعاية المصالح الأمريكية في إيران، مع ممثل الميليشيات الحوثية لدى إيران المدعو إبراهيم الديلمي، وقال «إن اللقاء الذي عقد في العاصمة الإيرانية طهران مخالفة سافرة للأعراف الدبلوماسية وتجاوز مرفوض للقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية».

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من جهة أخرى، دعا المشاركون في ندوة «اتفاق الرياض الأهمية والدلالة» إلى بلورة بنود هذا الاتفاق على أرض الواقع، بما يخدم المصلحة الوطنية ويحفظ الأمن والاستقرار والسلم المجتمعي ونبذ خطاب الكراهية والفرقة من خلال ما يتم تداوله من أخبار ومعلومات؛ والتي يجب أن تعتمد خطابا جديدا يوحد الصف نحو تحقيق الأهداف المنشودة.

وأوصى المشاركون في الندوة التي نظمتها جامعة عدن بمشاركة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بتنوير المجتمع حول الاتفاق وشرحه للعامة؛ والقيام بالعديد من الفعاليات والمحاضرات، التي تجسد رؤية الجامعة لاتفاق الرياض وتوعية المجتمع بأهميته في مختلف المجالات، وانفتاح الجامعة وكلياتها ومراكزها البحثية على كافة قطاعات المجتمع وفعالياته المختلفة لبلورة الاتفاق.

إلى ذلك اتهمت القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي ميليشيات الحوثي بارتكاب أكثر من 13 ألف انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه الأمم المتحدة في الحديدة، منذ ديسمبر 2018.

وقال المتحدث باسم القوات المشتركة العقيد وضاح الدبيش إن فرص التوصل إلى تسوية سياسية «قد أجهضت، لا سيما أن الخروقات الحوثية لبنود اتفاق السويد الموقع في ديسمبر العام الماضي، تخطت الـ13 ألف انتهاك»، وأكد أن تلك الانتهاكات «قوبلت بصمت أممي» اعتبره «مشاركة في الجرم الحوثي الفتاك، الذي فشل في إيجاد حل لوقف تمدد الحوثية».

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