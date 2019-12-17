المسماري يهدد بتدمير السفن التركية.. ومصر لحكومة الوفاق: من أنتم؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أنه سوف يتم تدمير أي سفينة تركية تدخل المياه الإقليمية الليبية. وأضاف في مؤتمر صحفي أنه تم إسقاط طائرة مسيرة تركية حاولت استهداف الجيش الوطني، بحسب موقع «بوابة أفريقيا الإخبارية».

وتابع: هناك تقدم للجيش الوطني في محاور طرابلس، مشيرا إلى غارات جوية على مواقع قوات الوفاق في مصراتة مستمرة إلى حين تحرير العاصمة طرابلس.

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وأشار إلى أن عدد القتلى في مصراتة بلغ347، وأن غرفة عمليات المنطقة الغربية ترصد الأسلحة التي تزود بها تركيا ميليشيات مصراتة، والجيش الوطني شن غارات على مواقع الميليشيات ومواقع تخزين الأسلحة التركية في مصراتة، مؤكدا أن قوات الجيش أحرزت تقدما كبيرا بعد معركة استنزاف على مدى الأشهر الثمانية الماضية، لتصل معركة طرابلس إلى مراحلها الأخيرة التي تم خلالها تدمير قوة كبيرة وقتل مئات الإرهابين على تخوم العاصمة، وقد بلغ عدد القتلى نحو 940 قتيلا.

وأشار المسماري إلى أن اتفاقية فائز السراج رئيس حكومة الوفاق مع تركيا غير دستورية وغير شرعية.

وكان المتحدث باسم الخارجية المصرية قد قال في تغريدة على حسابه بموقع تويتر «من هو المجلس الرئاسي الليبي الذي أصدر بيانا يتناول مصر؟ ما نعلمه أن ذلك المجلس يتكون من تسعة أشخاص .. أين هؤلاء الآن؟».

وجاء التصعيد المصري ضد حكومة الوفاق عقب تصريح سابق للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اعتبر فيه حكومة الوفاق «أسيرة للتشكيلات المسلحة والإرهابية»، ملوحا بقدرته على التدخل المباشر في ليبيا.