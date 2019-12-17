اعتقال متظاهرين إيرانيين في قضاء القدس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اعتقلت قوات الأمن الداخلية الإيرانية عددا من المتظاهرين في قضاء القدس غرب طهران، على خلفية الاضطرابات التي شهدتها بعض المدن بسبب ارتفاع سعر البنزين.

وقال المدعى العام الإيراني مجيد كاويانى، خلال اجتماع المجلس الإداري لقضاء القدس، حسبما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية، إنه تم تحديد هويات عدد من الأشخاص المتسببين في نشوب الحرائق واعتقالهم، منوها بأنه سيتم اعتقال الآخرين قريبا.

واستمرت المتظاهرات بصورة متقطعة في طهران وعدد من المدن الإيرانية، وتضاربت الأنباء حول عدد القتلى، وفي حين أكدت منظمة العفو الدولية أنهم وصولوا إلى 306 قتلى أكدت الحكومة الأمريكية أنهم تجاوزوا 1000 قتيل.