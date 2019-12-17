راداكين: التهديد الإيراني للملاحة بالخليج مستمر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد قائد البحرية الملكية البريطانية أن التهديد الإيراني للملاحة البريطانية في الخليج لا يزال قائما.

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، قال الأدميرال توني راداكين إن احتجاز إيران ناقلة النفط «ستينا إمبيرو» في مضيق هرمز في يوليو الماضي كان عملا «عدائيا» و»مستهجنا»، وأكد أن المملكة المتحدة تعمل على «تخفيف حدة» التوترات مع إيران بعدما قامت بإطلاق الناقلة، وشدد في الوقت نفسه على أن البحرية البريطانية ستحتفظ في الوقت الحالي بوجود عسكري مكثف في الخليج.

ونقلت الهيئة البريطانية عن الأدميرال راداكين إن بريطانيا ستمضي في العمل مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، والمعروف باسم «عملية الحارس» لتوفير الأمن البحري، وليس الانضمام لعملية أوروبية.