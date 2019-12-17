المحامي فرنجية: الميثاقية التي نشهدها اليوم هي الميثاقية الانعزالية وليس التوافقية

لفت مسؤول المكتب الاعلامي في ​تيار المردة​ المحامي ​سليمان فرنجية​ في تعليق على الاتصال الهاتفي بين رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ورئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ إلى انه "كان من الطبيعي أن يحصل توضيحا للكلام الأخير الذي صدر عن الحريري".

وأشار إلى انه "نحن نرى ان الميثاقية هي توافقية، أما التي نشهدها اليوم هي الميثاقية الانعزالية وليس التوافقية التي ندعو إليها". وأضاف "الشعب يريد ان يعيش وأن يتم تشكيل حكومة ولا يريد فلسفة سياسية".

وعن موقف تيار المردة من ​الاستشارات النيابية​ يوم الخميس، قال: "الأمور قيد الدرس".

وكان الحريري قد أكد خلال الاتصال أن "كلامه بالأمس عن غياب الكتل ​المسيحية​ الوازنة عن عملية تسمية الرئيس المكلف لم يقصد منه أبدا أي إنقاص من احترامه الكامل لتمثيل كتلة "المردة" أو أي من النواب المنضوين في كتل أخرى أو النواب المسيحيين المستقلين".