الشيخ حمود: المقاومة ستنتصر كائنا ما كانت المؤامرات التي تستهدفها

أكد رئيس ​الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة​ ​الشيخ ماهر حمود​، خلال كلمة في تأبين رئيس ​بلدية الخيام​ الراحل ​علي العبدالله​، ان "المقاومة ستنتصر كائنا ما كانت المؤامرات التي تستهدفها سواءً كانت عسكرية ام اقتصادية ام مذهبية".

كما اتصل الشيخ حمود بمفتي صيدا واقضيتها ​الشيخ سليم سوسان​، و​السيد علي فضل الله​ وتم "التداول بموضوع الأحداث الأخيرة وكيفية مواجهة الفتن التي تتربص بلبنان وخاصة ب​مدينة صيدا​".