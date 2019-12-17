الشيخ حمود: المقاومة ستنتصر كائنا ما كانت المؤامرات التي تستهدفها

أكد رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود، خلال كلمة في تأبين رئيس بلدية الخيام الراحل علي العبدالله، ان "المقاومة ستنتصر كائنا ما كانت المؤامرات التي تستهدفها سواءً كانت عسكرية ام اقتصادية ام مذهبية".
كما اتصل الشيخ حمود بمفتي صيدا واقضيتها الشيخ سليم سوسان، والسيد علي فضل الله وتم "التداول بموضوع الأحداث الأخيرة وكيفية مواجهة الفتن التي تتربص بلبنان وخاصة بمدينة صيدا".
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