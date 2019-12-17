هاشم: هناك من لا يريد عودة النازحين السوريين ويحاول عرقلة هذه العودة

لفت عضو كتلة "التنمية التحرير" النائب ​قاسم هاشم​ إلى أن "هناك من لا يريد عودة ​النازحين السوريين​ ويحاول عرقلة العودة وهذا كان واضحا في ال​سياسة​ الاميركية والرغبة للاستثمار في هذا ​النزوح​ وعرقلته علهم يستطيعون ان يأثروا في قرار ​سوريا​ الداخلي في لحظة الاستحقاقات المطلوبة".

وفي حديث تلفزيوني، أشار هاشم إلى أن "​النفط​ وحق ​لبنان​ بثورته وحدوده والحفاظ على هذه الحقوق وما أكد عليه لبنان من خلال المفاوضات ورحلات المندوبين الاميركيين في السنوات الاخيرة يؤكد أن لبنان مهما كانت المحاولات الاميركية وتبدل وتغير المندوبين سيبقى على قراره وسيفاجأ الاميركي بهذا الموقف اللبناني الواحد والتمسك بالثوابت الوطنية في ثورته البحرية والمائية وحدوده البرية".