لفتت مصادر مقربة من ​قصر بعبدا​ لقناة "المنار" إلى أن "رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ أمام خيارين، إما أن يسمي شخصا يحظى بثقة ​الكتل النيابية​ إما يبدل مقاربته السياسية ل​تشكيل الحكومة​ لأن الاوضاع الاقتصادية والمالية والامنية تحتم عدم الانتظار وتشكيل الحكومة سريعا".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للمنار: الاوضاع الاقتصادية والمالية والامنية تحتم تشكيل الحكومة سريعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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