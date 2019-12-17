مصادر المنار: لقاء الحريري وبري يُبنى عليه وستتضح بعده الامور

لفتت مصادر مطلعة لقناة "المنار" إلى أن "لقاء رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ يبنى عليه ومن المفترض ان تتضح بعده وجهة السير بالتكليف".

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