المطران عبد الساتر ترأس جنازة جوزيف ابو خليل في كنيسة مار يوسف في الاشرفية

ودع لبنان وحزب الكتائب نائب رئيس الحزب جوزيف ابو خليل في مأتم مهيب في كنيسة مار يوسف في الاشرفية ترأسه رئيس اساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر.
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