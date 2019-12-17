المطران عبد الساتر ترأس جنازة جوزيف ابو خليل في كنيسة مار يوسف في الاشرفية

ودع ​لبنان​ و​حزب الكتائب​ نائب رئيس الحزب ​جوزيف ابو خليل​ في مأتم مهيب في ​كنيسة مار يوسف​ في ​الاشرفية​ ترأسه رئيس اساقفة ​بيروت​ للموارنة المطران بولس عبد الساتر.

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