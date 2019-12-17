أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​بعلبك​ بأن "أهالي ​البقاع الشمالي​ المنضمون للحراك المدني نفذوا وقفة تضامنية شجبا للإعتداء الذي تعرضت له خيمة ​الثورة​ في بلدة الزيتون البقاع الشمالي والذي أدى هذا الإعتداء إلى حرق الخيمة بالكامل، كما أكد المعتصمون على سلمية ثورتهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: وقفة لأهالي البقاع الشمالي احتجاجا على حرق خيمة الثورة في بلدة الزيتون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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