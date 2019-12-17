جعجع عرض مع سفير مصر آخر التطورات السياسية

التقى رئيس حزب "القوّات ال​لبنان​يّة" ​سمير جعجع​، في ​معراب​، سفير جمهوريّة مصر العربيّة في لبنان ​ياسر علوي​ يرافقه المستشار السياسي في ​السفارة​ محمد مصلح في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في "القوّات" إيلي الهندي وشربل العلم. وقد تباحث المجتمعون في آخر التطورات السياسيّة على الصعيدين المحلي والإقليمي.

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