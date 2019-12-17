نيبينزيا: نقدم مشروع قرار بمجلس الأمن حول نقل المساعدات الإنسانية لسوريا

أعلن مندوب ​روسيا​ الدائم لدى ​الأمم المتحدة​، ​فاسيلي نيبينزيا​، أن "روسيا ستقدم مشروع قرار في ​مجلس الأمن الدولي​ حول نقل المساعدات الإنسانية إلى ​سوريا​ يوم 19 كانون الاول".

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