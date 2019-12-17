مقتل طفل وإصابة 3 آخرين في انفجار قذيفة قديمة في محافظة قنا بصعيد مصر

أفادت معلومات ​صحفية​ عن "مقتل شخص وإصابة و3 آخرين على خلفية ​انفجار​ ​قذيفة​ مدفع من مخلفات الحرب بقرية السعادوة بجزيرة الدوم التابعة لمركز أبوتشت في محافظة قنا بصعيد مصر".

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