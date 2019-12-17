مسؤول تركي يدعو للاستثمار بالعلوم للنهوض بثقافة العالم الإسلامي

دعا نائب ​وزير الثقافة​ و​السياحة​ التركي، أحمد مصباح دميركان إلى "الاستثمار في ​العلوم​ والفنون، للنهوض بواقع الثقافة ب​العالم الإسلامي​"، مشيراً إلى أنه "من الضروري الاستثمار في المعرفة والعلوم والمسرح والسينما، واستغلال ​الإنترنت​ بكافة طرق التواصل المتاحة حاليا للنهوض أكثر بواقع الثقافة في الدول الإسلامية".

وشدد على "أهمية التواصل بين كل البلدان الأعضاء بالمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" حول التراث الثقافي المشترك، والمحافظة عليْه، والتعايش مع الإمكانات التي تتوفر أمامهم حاليا"، داعياً إلى "ضرورة أن يركز المجتمع الإسلامي على أهمية العمل لخدمة البشرية جمعاء بكل صدق وصراحة، فضلا عن الاجتماع حول قضايا وجودية وثقافية".

كما اعتبر أنه "من المهم النهوض بواقع الثقافة في العالم الإسلامي، عبر حملات عالمية تركز على المبادئ والتعاليم الإسلامية خدمة للفن والأشكال الأدبية، وتبادُل الآراء والمُشاركة في حل الإشكاليات التي تهدده، والمتعلقة منها بمسائل ​الهجرة​ وتقاسم الثروات الطبيعية ومشاكل المناخ و​الاحتباس الحراري​"، مشيراً إلى أنه "يجب أن نعير الاهتمام الكافي للمتاحف والمؤسسات العليمة والفنية، وهو ما تقوم به ​تركيا​ منذ 1980، كما أنها تعتمد بشكل كبير على الثقافة لتحقيق التنمية للجميع".