عبد المهدي: حكومة تصريف الأعمال مستمرة بعملها إلى حين تشكيل الحكومة المقبلة

أكد رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ العراقية، ​عادل عبد المهدي​ أن "​الحكومة العراقية​ ستواصل عملها لحين تشكيل أخرى جديدة، وسط عدم غياب بوادر انفراج ​الأزمة​ التي تجتاح البلاد"، مشيراً إلى أن "الحكومة أنجزت أعمالا كثيرة بمختلف المجالات، وفي مقدمتها تحقيق زيادة واسعة في المساحات المزروعة، وإنتاج الحبوب نتيجة لدعم الفلاحين وتسليمهم مستحقاتهم المالية، وأثر ​القطاع الزراعي​ في التنمية الصناعية وتشغيل الأيدي العاملة وتحريك السوق وتشجيع الإنتاج المحلي".

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