السلطات التركية تطالب بافتتاح معبر خامس للمساعدات الإنسانية المتجهة لسوريا

طالبت ​السلطات التركية​ من ​مجلس الأمن الدولي​ بافتتاح معبر خامس لدخول المساعدات الإنسانية إلى ​سوريا​، في وقت تطالب فيه السلطات الروسية بتقليص المعابر الـ 4 واقتصارها على معبرين فقط.. هذا واستخدم مندوب ​روسيا​ الدائم لدى ​الامم المتحدة​ ​فاسيلي نيبينزيا​، العام الماضي حق النقض "الفيتو" ضد القرار المذكور، إلا أن القرار تم تمريره لاحقا نتيجة امتناع موسكو وبكين عن التصويت، بعد مباحثات جرت معهما.

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