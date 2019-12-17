الكونغو الديمقراطية تجمد أصول اللبناني صالح عاصي تطبيقا لعقوبات أميركية

اعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية، عن "تجميد احتياطي لأصول رجل الاعمال اللبناني صالح عاصي، الذي يملك مخبزا صناعيا ضخما في كينشاسا، وذلك تطبيقاً لعقوبات وزارة الخزانة الأميركية التي تتهمه بتمويل "حزب الله".
هذا وكانت وزارة الخزانة الأميركية، قد فرضت في 13 كانون الأول عقوبات على اللبنانيَّين ناظم سعيد أحمد وصالح عاصي اللذين يملكان عددا من الشركات في الكونغو الديموقراطية واتهمتهما بتمويل "أنشطة مجموعة حزب الله" بعشرات ملايين الدولارات".
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