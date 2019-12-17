الجيش ينفي ما يتم تداوله عن تدخلات سياسية يتعرض لها لإطلاق موقوفين لديه

أوضحت ​قيادة الجيش​ أنَّ "ما يتداوله بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن ضغوط وتدخلات سياسية يتعرض لها الجيش، لإطلاق موقوفين لديه هو كلام عارٍ من ​الصحة​ جملةً وتفصيلاً، وأنَّ القانون هو المعيار الأوحد الذي تستند إليه ​المؤسسة العسكرية​ في عملها، حيث أنّ أيّ شخص يتمّ توقيفه يخضع للتحقيق والاستجواب وفق الأصول القانونية"، داعيةً إلى "عدم اختلاق ونشر ​أخبار​ تتناول عمل المؤسسة العسكرية تحت طائلة المساءلة القانونية".

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