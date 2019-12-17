فون دير لايين ستلتقي ترمب بداية العام المقبل









اسماء السيد - بروكسل: اعلنت رئيسة المفوضية الاوروبية اورسولا فون دير لايين الثلاثاء عزمها على ان تلتقي الرئيس الاميركي دونالد ترمب "بداية 2020" في محاولة لاحتواء الخلافات التجارية مع واشنطن.

وكتبت فون دير لايين على تويتر "تحدثت هاتفيا الى دونالد ترمب وتحدثنا سريعا عن العلاقات بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة. سأسر بلقاء بداية 2020". ولم تحدد المسؤولة الاوروبية موعد ومكان اللقاء.

واضافت "نريد معا شراكة منصفة. الصداقة والتعاون الوثيق بين اوروبا والولايات المتحدة امران حيويان من اجل نجاح متبادل".

وتوترت العلاقات التجارية بين بروكسل وواشنطن بعد قرار فرنسا والعديد من الدول الاوروبية فرض ضريبة على عمالقة الانترنت، غوغل وآبل وفيسبوك وامازون. وهددت واشنطن بزيادة الرسوم على 2,4 مليار دولار من السلع الفرنسية ردا على ذلك.

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لكن ترمب قلل من اهمية اندلاع نزاع تجاري مع فرنسا خلال لقاء مع الرئيس ايمانويل ماكرون على هامش قمة حلف الاطلسي في لندن.

غير ان عرقلة واشنطن لعمل منظمة التجارة العالمية تسبب بخلاف جديد مع الولايات المتحدة.

وعرضت المفوضية الاوروبية تعزيز الترسانة التجارية للاتحاد. وقال المفوض الاوروبي للتجارة فيل هوغان "لا يمكننا ان نسمح لانفسنا بالبقاء من دون دفاع اذا لم يكن ممكنا التوصل الى حل مرض" داخل منظمة التجارة في حال اندلاع خلاف تجاري.

وترفض واشنطن منذ اشهر تعيين قضاة جدد في محكمة الاستئناف التابعة للمنظمة والمكلفة تسوية الخلافات التجارية، الامر الذي اصاب هذه الهيئة بالشلل منذ 11 كانون الاول/ديسمبر.