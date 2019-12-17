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الحكم بالإعدام على الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف بتهمة الخيانة العظمى

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دبي - بواسطة محمد فارس © Almasryalyoum

أصدرت محكمة باكستانية، الثلاثاء، حكما بالإعدام على الرئيس السابق، برويز مشرف، بتهمة الخيانة العظمى.

وذكرت قناة «جيو تي في» الباكستانية أن «محكمة خاصة شكلت لمحاكمة الرئيس السابق وقائد الجيش المتقاعد، برويز مشرف، بالإعدام بتهمة الخيانة العظمى».

أضافت القناة أن المحكمة بمراجعة البلاغات والسجلات والحقائق لثلاثة أشهر وجدت «مشرف» مذنبا بتلك التهمة وفق الدستور​​​.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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