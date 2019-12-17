الحكم بالإعدام على الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف بتهمة الخيانة العظمى

أصدرت محكمة باكستانية، الثلاثاء، حكما بالإعدام على الرئيس السابق، برويز مشرف، بتهمة الخيانة العظمى.
وذكرت قناة «جيو تي في» الباكستانية أن «محكمة خاصة شكلت لمحاكمة الرئيس السابق وقائد الجيش المتقاعد، برويز مشرف، بالإعدام بتهمة الخيانة العظمى».
أضافت القناة أن المحكمة بمراجعة البلاغات والسجلات والحقائق لثلاثة أشهر وجدت «مشرف» مذنبا بتلك التهمة وفق الدستور.
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