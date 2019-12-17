رئيس وزراء باكستان: ملايين المسلمين قد يفرون من الهند

جنيف (رويترز) - قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يوم الثلاثاء إن ملايين المسلمين قد يفرون من الهند بسبب حظر التجول في إقليم كشمير المتنازع عليه وقانون الجنسية الجديد في الهند.
وفي كلمة أمام المنتدى العالمي للاجئين في جنيف، قال خان "نشعر بالقلق ليس من احتمال نشوب أزمة لاجئين فحسب، نشعر بالقلق من أن يؤدي (ذلك) إلى صراع بين دولتين مسلحتين نوويا".
وأضاف "لن تستطيع بلادنا استيعاب المزيد من اللاجئين" وحث العالم على "التدخل الآن".
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير سامح الخطيب)
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