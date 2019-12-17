شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد السجينى وطاهر أبوزيد يعزون فى وفاة القطب الوفدى أحمد عودة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم منذ قليل، عزاء أحمد عودة قطب حزب الوفد، والذى وافته المنية أول أمس الأحد، بعد صراع مع المرض.

حضر العزاء كل من فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد ومحمد عبد العليم داود عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وسغير نور عضو الهيئة العليا للوفد ورضا سلامة مدير مكتب رئيس حزب الوفد.

كما حضر العزاء عدد من النواب منهم احمد السجينى امين عام ائتلاف دعم مصر وطاهر ابو زيد ومحمد مدينة.



عزاء أحمد عودة قطب حزب الوفد (1)

Advertisements



عزاء أحمد عودة قطب حزب الوفد (2)



عزاء أحمد عودة قطب حزب الوفد (3)



عزاء أحمد عودة قطب حزب الوفد (4)



عزاء أحمد عودة قطب حزب الوفد (5)



عزاء أحمد عودة قطب حزب الوفد (6)



عزاء أحمد عودة قطب حزب الوفد (7)