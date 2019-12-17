شكرا لقرائتكم خبر عن موجز السياسة.. انتقادات لوفد "نقل البرلمان" لنظام عمل ميناء سفاجا: "ليه بتقفلوا الساعة 3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار اليوم، المتعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب والنقابات، وجاءت أهمها كالتالى: "إسكان البرلمان": نتابع تنفيذ مشروعات الصرف الصحى للمناطق الأكثر احتياجا مؤسس "شباب بتحب مصر" يوصى بإعلان اليوم الوطنى لنظافة الشواطئ حزب أردوغان يهدم المساجد.. العدالة والتنمية يهدم مسجدا تاريخيا بقونية مناقشة مشروع قانون الباعة الجائلين وتنظيم أسواق لهم بالبرلمان الأسبوع المقبل Advertisements انتقادات لوفد "نقل البرلمان" لنظام عمل ميناء سفاجا: "ليه بتقفلوا الساعة 3" مدير ميناء سفاجا للنواب: محطة جديدة متعددة الأغراض بطاقة 3 ملايين حاوية سنويا تايوانية منعتها ظروفها الصحية من المشاركة بمنتدى شباب العالم توجه الشكر لمصر رئيس "نقل البرلمان" لرئيس موانئ البحر الأحمر: "لو مكسبناش دهب ربنا هيحاسبنا" توصية برلمانية بسرعة حل مشكلات توصيل الغاز بالفيوم لاستكمال رصف الطرق "محلية البرلمان" توصى بتوفير الاعتمادات المالية لرصف الطرق بالفيوم

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