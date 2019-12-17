شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان البرلمان": نتابع تنفيذ مشروعات الصرف الصحى للمناطق الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستتابع خلال الفترة المقبلة تنفيذ مشروعات الصرف الصحى على أرض الواقع، وفقا للجدول الزمنى المحدد، والاعتمادات المالية التى سبق وأن تم الإعلان عنها من قبل الوزارة.

وطالب حمودة، حصر كافة المشروعات المتوقفة، والقرى المتضررة على مستوى الجمهورية، ونسبة الأعمال، والاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء منها، ومن ثم وضع تصور للانتهاء من المشروعات للمناطق الأكثر تضررا، والاعتمادات المالية قبل مناقشة الموازنة العامة للعام المالى الجديد، وذلك حتى يتسنى للجنة المطالبة بزيادة الاعتمادات المخصصة للجهاز القومى لمياه الشرب والصرف الصحى لتلبية احتياجات المواطنين.

وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن مشروعات الصرف الصحى من أبرز الملفات التى سيتم إلقاء مزيد من الضوء عليها خلال اجتماعات فى حضور التنفيذيين للخروج بتوصيات ملزمة، لحل مشاكل المواطنين، فى واحد من أبرز القطاعات الحيوية على مستوى الجمهورية.