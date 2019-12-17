السيسي يكرم عددًا من النماذج المتميزة بختام منتدى شباب العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من النماذج الشبابية المتميزة في عدة المجالات، في الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم.

وانطلقت مساء الثلاثاء، الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم والتي تتضمن إعلان توصيات المنتدى في نسخته الثالثة، بحضور الرئيس السيسي.

كان المنتدى انطلق هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر، وناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

حضر فعاليات المنتدى نحو 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم في 24 جلسة و14 ورشة عمل.​