"فاين القابضة" تستثمر 35 مليون دولار في مصر خلال 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر رمضان:

قال جيمس مايكل لافيرتي، الرئيس التنفيذي لشركة فاين الصحية الفابضة، اليوم الثلاثاء، إن الشركة تعتزم استثمار 35 مليون دولار في مصر خلال العام المقبل.

وأضاف في مؤتمر صحفي، أن الاستثمارات تستهدف زيادة نشاط الشركة في مصر ودعم المنظومة اللوجستية والتسويقية في الشركة، وإضافة خطوط إنتاج جديدة من أجل زيادة مبيعاتها.

وأشار إلى أن الحصة السوقية للشركة في مصر في حدود 33% وأن الشركة تسعى لزيادتها، من خلال تطوير منتجاتها وطرح منتجات جديدة في السوق.

وقال إن الشركة تصدر حوالي 25% من إنتاجها في مصر، وإن معظم الصادرات للأسواق الأوروبية ودول الكوميسا.