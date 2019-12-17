أستاذ علاقات عامة: الإرهاب لا يُهزم بالسلاح فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عادل العدوي، أستاذ العلاقات العامة بالجامعة الأمريكية، إن منتدى شباب العالم ناقش العديد من الأمور المهمة خلال الأيام القلية الماضية، وعلى رأس ذلك التحديات الراهنة، فيما يتعلق بالأمن والسلم والحرب ضد الإرهاب.

وأضاف العدوي خلال كلمته بالجلسة الختامية بمنتدى شباب العالم 2019، اليوم الثلاثاء: "شاهدنا نموًا للبنية التحتية الخاصة بالإرهاب، وبعض الدول تستخدم الإرهاب كأداة سياسية لتعظيم دورها، كما ووفرت كافة أشكال الدعم لهذه الجماعات الإرهابية وهو ما أدى إلى نشر الدمار".

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وتابع: "الإرهاب هو تهديد دولى وعالمي يؤثر على الجميع ولا يفرق بين أحد، وأتذكر كلمة الرئيس السيسي، منذ سنوات في دعوته لمحاربة الإرهاب ومن يدعمه".

وأشار إلى أننا إذا كنا جدين في محاربة الإرهاب لابد من تبنى استراتيجية شاملة لمحاربة هذه الجماعات على كافة الأصعدة التعليمية والعسكرية والاقتصادية، لافتًا إلى أن الإرهاب لا يُهزم بالسلاح فقط، لكن بالفكار والبنية الاقتصادية والاجتماعية التي أغوت بعض الأفراد للانضمام للجماعات الإرهابية.

وانطلقت قبل قليل، الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم والتي تتضمن إعلان توصيات المنتدى في نسخته الثالثة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.