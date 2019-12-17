19 فبراير.. الحكم على ربة منزل لاتهامها بقتل مواطن والشروع في قتل آخر بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قضية محاكمة "سومة قرني"، لاتهامها بقتل مواطن والشروع في قتل آخر بالاشتراك مع آخرين في حلوان، للحكم بجلسة 19 فبراير المقبل.

وأسندت النيابة للمتهمة "سومة قرني"، ربة منزل، بالاشتراك مع آخرين، تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المواطنين لترويع أمنهم، وفرض سيطرتهم عليهم.

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كما أسندت النيابة للمتهمة، بالاشتراك مع آخرين، تهمة قتل المجني عليه "مصطفى عايد"، عمداً مع سبق الإصرار، بأن أطلق أحد المتهمين الأعيرة النارية صوبه، قاصدين من ذلك قتله، فأحدثوا إصابته التي أودت بحياته.

كما شرع المتهمين في قتل المجني عليهم "عبدالله مجدي، أحمد سيد"، عمداً بأن أطلق المتهمين الأعيرة النارية صوبهم، محدثين الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، قاصدين قتلهم، إلا أنهم تعافوا بالعلاج.

كما أسندت النيابة للمتهمة تهمة حيازة أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص.