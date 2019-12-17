بالأسماء.. ننشر حركة معاوني المباحث بمديرية أمن الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حصل "الخليج 365" على تفاصيل حركة تنقلات معاوني المباحث بمديرية أمن الجيزة، والتي اعتمدها اللواء محمود السبيلي، اليوم الثلاثاء.

وجاءت الحركة كالتالي: النقيب كريم عبد الرازق معاون مباحث الجيزة، النقيب أحمد بدوي معاون مباحث الحوامدية، النقيب هيثم رمضان معاون مباحث العياط، والرائد حسام عبد المنصف معاون أول الشيخ زايد، والنقيب أحمد حنفي معاون مباحث الصف.

ونُقل الضابط إسلام عكاشة كمعاون مباحث العمرانية، والنقيب عمر منصور فرقة وسط الجيزة، النقيب أحمد سرحان معاون مباحث أبو النمرس، والنقيب سليمان عيد فرقة الوسط، والنقيب حسام الدين شميلة فرقة شمال الجيزة، والنقيب أحمد كمال عبد السميع فرقة الشرق.

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وشملت الحركة النقيب أحمد عطية بفرقة الطالبية والعمرانية، والنقباء محمد شحاتة وأحمد يحيى وياسر سامي بفرقة أكتوبر، والنقيب أحمد حافظ معاون مباحث قسم أول أكتوبر، والنقيب إبراهيم حامد معاون مباحث اوسيم، والنقيب مؤمن عبد الخالق إلى سجن الصف.

وتم نقل النقيب محمد أحمد تاج الدين إلى قسم إمبابة، والنقيب إيهاب طايع كمعاون مباحث الوراق، والنقيب ـحمد منصور إلى فرقة الهرم، والنقيب مهند صفوت إلى فرقة الطالبية والعمرانية.

بالانتقال إلى المكاتب والإدارات الواقعة داخل ديوان المديرية، تم نقل النقيب عمر بكر إلى مكت مكافحة النصب، والنقيب خالد علوي إلى مكتب مكافحة النشل، ولنقيب محمد مطر إلى مكتب المساعدات الفنية، والنقيب إسلام ممدوح إلى إدارة تأمين المديرية، والنقيب أحمد سعيد ضابط اتصال بمكتب مدير المباحث الجنائية.

قسم حدائق أكتوبر -حديث النشأة- كان له نصيب الأسد في عدد الضباط، وحرص اللواء محمود السبيلي على دعم القسم بكل من: النقباء عمرو عادل، محمد عادل عمران، محمد سمير وعمرو أكرم محمد.