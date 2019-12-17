الرائد عمرو العقاد رئيسا لمباحث سجن الصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شملت حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة بصفوف المباحث تولي الرائد عمرو العقاد منصب رئيس مباحث سجن الصف.

"العقاد" تنقل بين عدد من الأقسام لدى تخرجه من كلية الشرطة، قبل أن يستقر به الحال كضابط في فرقة غرب الجيزة.

الحفاظ على مراكز الثقل والقوة كان سمة بارزة لدى اعتماد اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، حركة تنقلات بصفوف ضباط المباحث.

تغييرات بالجملة بمنصب رؤساء المباحث والدفع بقيادات شابة لإعداد كوادر قادرة على تطبيق سياراة وزارة الداخلية على أكمل وجه لكن دون المساس بـ"أعمدة الخيمة".