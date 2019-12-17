وكالات- أعلن دميتري بيسكوف، المتحدث بإسم الرئيس الروسي فلادير بوتين إن الرئيس لن يحضر المنتدى الاقتصادي العالمي المقرر الشهر المقبل في مدينة دافوس السويسرية. ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن بيسكوف القول إن" خططه لا تشمل رحلة إلى منتدى دافوس". ويشار إلى أن المنتدى الذي يحتفل بالذكرى الـ 50 لإقامته من 21 حتى 24 جانفي، يجمع قادة العالم لمناقشة وضع السياسات. ومن بين القضايا الرئيسية التي تتصدر أجندة المنتدى التغير المناخي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: بوتين لا يعتزم حضور منتدي دافوس الإقتصادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.