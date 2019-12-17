احمد المسماري: الجيش الليبي سيدمر أي سفينة او طائرة تركية ستدخل أراضينا

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، إن أردوغان يسير في الطريق الخطأ عبر استثماراته في ليبيا

وأوضح المسماري، خلال مؤتمر صحفي له منعقد الآن، أن أردوغان يريد تحويل ليبيا إلى قاعدة للإرهاب من أجل استهداف دول الجوار.

وأعلن المسماري، عن أن الجيش الوطني الليبي سيدمر أي سفينة او طائرة شحن تركية ستدخل أراضينا، مؤكد أن الاتفاقية بين السراج وأردوغان غير شرعية