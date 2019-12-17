اخبار العالم

حفتر يلتقي وزير الخارجية الإيطالي في بنغازي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

التقى القائد العام لـ "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر، وزير الخارجية الإيطالي، لويدجي دي مايو، في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، حسبما أفادت وكالة "آكي" الإيطالية، الثلاثاء.

 

وأشارت الوكالة إلى أن اللقاء جرى خلال زيارة خاطفة إلى ليبيا بدأت من غرب البلاد بالعاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليا).

 

وتشمل زيارة وزير الخارجية الإيطالي إلى

شرق ليبيا لقاء مع رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح.

 

Advertisements

وأشار المتحدث الرسمي باسم المجلس، عبد الله بليحق، في وقت سابق الثلاثاء، إلى أن صالح ودي مايو سيبحثان "تطورات ومستجدات الأوضاع في ليبيا والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين".

 

وفي وقت سابق من اليوم، جدد

دي مايو، أثناء لقائه، في طرابلس، مع رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، فايز السراج، دعم إيطاليا لحكومته، وتمسك روما بأن الأزمة في ليبيا "لا حل عسكريا لها".

 

ووفقا لبيان صدر عن المكتب الإعلامي للسراج، فقد أعرب دي مايو عن تأييد بلاده لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، للعودة للمسار السياسي. كما أعرب عن أمل روما في أن يحقق مؤتمر برلين المزمع عقده لبحث الأزمة الليبية توافقا بين كافة الدول المهتمة بالشأن الليبي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حفتر يلتقي وزير الخارجية الإيطالي في بنغازي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا