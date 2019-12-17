حفتر يلتقي وزير الخارجية الإيطالي في بنغازي

التقى القائد العام لـ "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر، وزير الخارجية الإيطالي، لويدجي دي مايو، في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، حسبما أفادت وكالة "آكي" الإيطالية، الثلاثاء.
وأشارت الوكالة إلى أن اللقاء جرى خلال زيارة خاطفة إلى ليبيا بدأت من غرب البلاد بالعاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليا).
وتشمل زيارة وزير الخارجية الإيطالي إلىشرق ليبيا لقاء مع رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح.
وأشار المتحدث الرسمي باسم المجلس، عبد الله بليحق، في وقت سابق الثلاثاء، إلى أن صالح ودي مايو سيبحثان "تطورات ومستجدات الأوضاع في ليبيا والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين".
وفي وقت سابق من اليوم، جدددي مايو، أثناء لقائه، في طرابلس، مع رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، فايز السراج، دعم إيطاليا لحكومته، وتمسك روما بأن الأزمة في ليبيا "لا حل عسكريا لها".
ووفقا لبيان صدر عن المكتب الإعلامي للسراج، فقد أعرب دي مايو عن تأييد بلاده لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، للعودة للمسار السياسي. كما أعرب عن أمل روما في أن يحقق مؤتمر برلين المزمع عقده لبحث الأزمة الليبية توافقا بين كافة الدول المهتمة بالشأن الليبي.
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