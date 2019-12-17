شبكة البرلمانيين المتوسطيين تناقش الطاقة والتنمية المستدامة

ناقش اجتماع شبكة البرلمانيين المتوسطيين من أجل التنمية المستدامة، الذي يستضيفه مجلس النواب المغربي اليوم الثلاثاء قضايا بيئية والطاقة والتنمية المستدامة.

وحض رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي إلى تكثيف الاستثمار في إنتاج الطاقة من مصادر متجددة وفي البحث العلمي، وتسهيل نقل التكنولوجيا

في هذا المجال، لافتاً إلى أن المغرب من بين البلدان الرائدة في إنتاج الطاقة النظيفة.



من جهته، أوضح النائب موح رجدالي، رئيس شبكة البرلمانيين المتوسطيين من أجل التنمية المستدامة، أن الشبكة تعتبر بمثابة مساحة

للحوار بين البرلمانيين من ضفتي الحوض المتوسط حول التحديات البيئية التي تحيط بالمنطقة.



يذكر أن شبكة البرلمانيين المتوسطيين من أجل التنمية المستدامة قد أنشأت بتشجيع من المكتب الإعلامي المتوسطي للبيئة والثقافة والتنمية المستدامة، والشراكة العالمية للمياه- منطقة البحر الأبيض المتوسط في دجنبر 2002 خلال مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة الذي عقد في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا.