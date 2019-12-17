وزيران جزائريان سابقان يمثلان أمام القضاء بتهمة الفساد المالي

مثل وزيرا النقل والأشغال العمومية الجزائريان السابقان عمار غول وبوجمعة طلعي اليوم الثلاثاء أمام المحكمة العليا بالجزائر العاصمة على ذمة قضايا فساد مالي. ويقبع غول وطلعي رهن الحبس المؤقت بسجن "الحراش" بالجزائر العاصمة منذ عدة أشهر بعد توجيه اتهامات لهما بالفساد أثناء توليهما مسؤولية وزارة الأشغال العمومية والنقل.

ويواجه عمار غول تهما تتعلق بمنح عمدا امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، وإساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وتعارض المصالح، إضافة إلى الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية، وتبديد الأموال العمومية.

بينما يواجه طلعي تهما تتعلق بمنح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية وإساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات و تعارض المصالح، الرشوة في مجال ابرام الصفقات العمومية، تبديد أموال عمومية في إطار التحقيقات المفتوحة في صفقات مشاريع السكك الحديدية التي منحت لمجمع رجل الأعمال علي حداد.

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