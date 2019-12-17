مسئول لبناني: 4 مليارات دولار قيمة انخفاض إيرادات الدولة بموازنة 2020

قال رئيس لجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني إبراهيم كنعان، إن توافر الإرادة السياسية لإنقاذ لبنان واستعادة الثقة في مؤسساته الدستورية، يمثل مفتاح الحل للأزمة المالية والاقتصادية التي تشهدها البلاد حاليًّا، مشيرًا إلى أن إيرادات الدولة المتوقعة ستشهد انخفاضًا لافتا بحدود 4 مليارات دولار، في ضوء تداعيات الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ شهرين، على نحو سيكون له انعكاساته السلبية على مشروع موازنة العام المقبل 2020.

وأكد كنعان - في مؤتمر صحفي عقده اليوم /الثلاثاء/ في ختام اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية لمناقشة مشروع موازنة العام المقبل - أن أزمة لبنان سياسية في المقام الأول، وهو ما يتطلب من كافة القوى السياسية في البلاد تنحية الحسابات الشخصية الضيقة جانبا وإعلاء المصلحة العامة للدولة، حتى يمكن المضي قدما بحزمة إنقاذية على المستويين المالي والسياسي.



وقال إن إيرادات الخزينة العامة للدولة،

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ومنذ أن بدأت الانتفاضة الشعبية في 17 أكتوبر الماضي، شهدت تراجعا كبيرا على نحو يتوقع معه أن تنخفض في موازنة 2020 بما قيمته 6491 مليار ليرة لبنانية أي ما يساوي نحو 4 مليارات دولار، الأمر الذي يمثل 35% من إجمالي قيمة إيرادات الموازنة.



وأشار إلى أن لجنة المال والموازنة ارتأت التريث قبل إعلان الانتهاء من مشروع موازنة العام المقبل وإحالتها إلى جلسة عامة للتصويت عليها، حرصا على الخروج بموازنة واقعية وموثوقة، وهو ما يتطلب المزيد من الاتصالات والتشاور مع الجهات المالية والمصرفية لتأكيد الالتزامات المالية، حيث إنه لا يمكن الذهاب نحو موازنة بعض إيراداتها انخفضت، وبعض التزاماتها المالية الأخرى غير مؤكدة.



ولفت إلى وجود حرص على التواصل مع

الجهات الدولية التي سبق وأعطت رأيا في مشروع الموازنة المقبلة، وفي المقدمة منها "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان" والتي تناول أعضاؤها هذا الأمر خلال اجتماعهم الأخير بالعاصمة الفرنسية باريس.



وقال: "هذا التواصل يأتي في إطار الحرص على المحافظة على مصداقية لبنان أمام المجتمع الدولي، وهو ما يجعلنا نأخذ تدابير عدة، وكذا الأخذ بعين الاعتبار ما يطرح بشأن المالية العامة والموازنة"، معربا عن أمله في أن تكون الجلسة المقبلة التي ستعقد يوم الثلاثاء المقبل، هي الأخيرة في شأن مناقشات مشروع الموازنة.

وأضاف: "نحن نتأنى في سبيل الخروج بنتيجة إيجابية تستند إلى أرقام منضبطة وواقعية، تفرض نفسها على الواقع المحلي والخارجي، لأن الواقع الحالي لم يعد يتحمل التجميل في الاقتصاد والمالية العامة للدولة والذي أوصلنا إلى الكثير من المآسي التي نشهدها حاليا، ونحن نحرص على أن تكون كافة الأرقام، خاصة المتعلقة بالإيرادات ومستوى العجز، حقيقية بالكامل".



ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الماضي سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية الواسعة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية.