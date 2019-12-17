جونسون يدعو النواب إلى مقاومة دعوات تقسيم المملكة المتحدة

قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إن الأغلبية في البرلمان البريطاني تريد مقاومة دعوات لتقسيم المملكة المتحدة في رد على دعوات اسكلتندية لتنظيم استفتاء حول الانفصال عن بريطانيا.

وأوضح جونسون، أمام البرلمان في لندن، "معظم الأعضاء الموقرون في هذا المجلس يعتقدون أننا يجب أن نقاوم دعوات هؤلاء الذين سيقسمون المملكة المتحدة. ونحن باعتبارنا برلمان المملكة المتحدة يجب أن ندافع بأدب واحترام عن الشراكة وعن هذا الاتحاد".

وكان جونسون يشير إلى مطالبة النواب القوميين عن اسكتلندا في مجلس العموم البريطاني بإجراء استفتاء جديد على استقلال الإقليم عن لندن.

وحقق حزب المحافظين، الذي يتزعمه جونسون، نصرا كبيرا في انتخابات الأسبوع الماضي.

ويخشى أن يؤدي موقف جونسون إلى التصادم مع رئيسة وزراء اسكتلندا وزعيمة الحزب القومي نيكولا ستورجن التي قالت، مرارا، إن بلادها في حاجة لإجراء استفتاء جديد بشأن استقلالها عن المملكة المتحدة من عدمه.

كانت اسكتلندا قد فشلت في تحقيق هدف الاستقلال في استفتاء جرى في خريف العام 2014.

لكن رئيسة وزراء اسكتلندا عادت، بعد تصويت البريطانيين لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، لتأكيد الحاجة إلى استفتاء للاستقلال عن لندن. إذ ترى ستورجن أن أغلب الاستكتلنديين يريدون البقاء في الاتحاد الأوروبي.