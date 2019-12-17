تصاعد الاشتباكات وسط تعزيزات عسكرية في بيروت

قال شهود وتقارير إعلامية إن قوات الجيش اللبناني أطلقت اليوم الثلاثاء، الغاز المسيل للدموع لتفريق عناصر مشاغبة، حاولوا اقتحام ميدان في بيروت.
وتجمع مئات الشبان على دراجات نارية في وسط بيروت ملوحين براياتهم الطائفية وأشعلوا النار في إطارات سيارات. وقال الشهود إنهم ألقوا حجارة ومفرقعات على قوات الأمن بالمكان.
وأظهرت تغطية حية بثتها قنوات تلفزيونية محلية عشرات الشبان وقد أحرقوا إطارات وحطموا مباني إدارية وأضرموا النار في عدد من السيارات في محيط المنطقة القريبة من طريق رئيسي يؤدي إلى الأجزاء الشرقية والغربية من العاصمة.
وفي مدينة صيدا بالجنوب اللبناني، ذكرت قنوات تلفزيونية أن مجموعات من الشبان الملثمين اقتحمت ميداناً رئيسياً وأشعلت النيران في عدد من الخيام التي أقامها المتظاهرون المعتصمون بالموقع منذ أسابيع.
من جانبها، قامت قوى الأمن اللبنانية بتعزيز وجودها وسط بيروت، فيما قامت قوات مكافحة الشغب بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق عناصر من مناصري حركة أمل وحزب الله.
وتجتاح لبنان موجة احتجاجات ضخمة منذ 17 أكتوبر أدت إلى استقالة سعد الحريري من رئاسة الوزراء وسط غضب من إخفاق الحكومة في معالجة أسوأ أزمة اقتصادية بالبلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من عام 1975 إلى 1990.
وبعد مرور أكثر من سبعة أسابيع على استقالة الحريري، ما زال السياسيون عاجزين عن الاتفاق على إدارة جديدة رغم تصاعد الأزمة المالية.
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واتخذت الاحتجاجات منحى عنيفاً في مطلع الأسبوع عندما عمّ الغاز المسيل للدموع أجواء بيروت مع اشتباك قوات الأمن مع المحتجين الذين يحمّلون النخبة الحاكمة مسؤولية الفساد وسوء الإدارة. وأصيب العشرات.
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