كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن.. الجيش يتسبب في خسائر لـ"الحوثيين" جراء قصف مدفعي بالجوف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مساء اليوم الثلاثاء، عن إلحاق خسائر بجماعة "الحوثيين" الإنقلابية الإرهابية، جراء قصف بمحافظة الجوف الحدودية مع المملكة العربية السعودية.

ذكر الموقع التابع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، أن "المدفعية استهدفت مواقع استحدثها الحوثيون في جبال الربطة وعمبرة في سلسلة جبال حام شمال مديرية المتون (غربي الجوف)"، مضيفاً "أسفر القصف عن تكبيد الحوثيين خسائر في العدد والعدة".

ويأتي ذلك بعد إعلان الجيش اليمني، يوم أمس الاثنين، صد هجوم لجماعة الحوثيين على سلسلة جبل قشعان ووادي سلبة ومحيط المنقلة وجبل السلام ومحيط تبة العلم بمديرية خب والشعف شرقي الجوف، إثر مواجهات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

هذا وأعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، يوم أمس، مقتل وإصابة 16 عنصرا من جماعة "الحوثيين"، في محافظة الحديدة غربي اليمن.

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وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن القوات المشتركة، أن "الحوثيين شنوا هجمات على مناطق متفرقة جنوب الحديدة"، مؤكداً على "مصرع 6 من الحوثيين وإصابة 10 آخرين خلال التصدي لهجماتهم".

وأشار المركز إلى "وصول جثث 6 قتلى من الحوثيين و5 جرحى إلى مشافي في صنعاء، في حين وصل 5 جرحى إلى أحد مستشفيات الحديدة، وصفت إصاباتهم بالخطيرة".

كما قالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، إن الجيش اليمني قصف بـ 8 قذائف مدفعية منطقة الفازة في مديرية التحيتا جنوبي الحديدة، واستهدف بأكثر من 7 قذائف أخرى ورشاشات متوسطة، منطقة الجبلية في المديرية ذاتها.

وأضافت المسيرة، أن الجيش شن قصفا مدفعيا على جنوب قرية الشجن أسفر عن احتراق منزل، مشيرة إلى تعرض منازل في مدينة الدريهمي جنوبي الحديدة إلى قصف مدفعي مماثل.