كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل اجتماع الحريري ورئيس مجلس النواب اللبناني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عُقد اجتماع، اليوم الثلاثاء، بين رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ودام الاجتماع إلى أكثر من ساعة ونصف؛ لبحث أزمة التكليف والتشكيل بعد تأجيل موعد الاستشارات النيابية الملزمة إلى الخميس المقبل.

هذا وأكد الحريري والبري، في بيان صُدر في نهاية الاجتماع، على أن الحاجة الوطنية باتت أكثر من ملحة لتشكيل الحكومة، وضرورة مقاربة الاستحقاق بأجواء هادئة، بعيداً عن التشنج السياسي.

كما دعا الجانبان، في البيان، اللبنانيين إلى "التحلي بالوعي واليقظة في هذه المرحلة الدقيقة، وعدم الإنجرار إلى الفتنة، التي يعمل البعض جاهداً نحو جر البلد للوقوع فيها، بعد أن انتشر فيديو لمواطن لبناني مقيم في اليونان يسيء فيه إلى شخصيات دينية".

وشددا على ضرورة إفساح المجال أمام القوى الأمنية والجيش للقيام بأدوارهم، وتنفيذ مهامهم بحفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وجاء تأجيل الاستشارات النيابية بطلب من الحريري، الذي لم يتمكن من تأمين غطاء من الكتل المسيحية لتكليفه تشكيل حكومة جديدة.

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وأطلقت قوات الجيش اللبناني، في وقت سابق من اليوم، الغاز المسيل للدموع لتفريق أنصار لجماعة حزب الله وحركة أمل الشيعيتين حاولوا اقتحام ميدان في بيروت، رداً على تسجيل مصور يسيء إلى شخصيات شيعية.

وتجمع مئات الشبان على دراجات نارية في وسط بيروت، ملوحين براياتهم الحزبية والدينية، ومرددين "شيعة.. شيعة"، وأشعلوا النار في إطارات سيارات، وقال الشهود إنهم "ألقوا حجارة ومفرقعات على قوات الأمن بالمكان".

وتجاهل الشبان دعوات السياسيين لضبط النفس، وحاولوا كسر طوق أمني لاقتحام الميدان، الذي يخيّم به المتظاهرون، في إطار احتجاج مناهض للحكومة قائم منذ أسابيع.

وأظهرت تغطية حية، بثتها قنوات تلفزة محلية، عشرات الشبان وقد أحرقوا إطارات، وحطموا مباني إدارية، وأضرموا النار في عدد من السيارات، في محيط المنطقة القريبة من طريق رئيس يؤدي إلى الأجزاء الشرقية والغربية من العاصمة.

وسبق وأن استهدفت جماعات شيعية المحتجين المعتصمين في الميدان، غضباً من هتافات تنال من زعمائها السياسيين، غير أن أحداث العنف التي دارت اليوم الثلاثاء كانت ذات طبيعة طائفية واضحة.