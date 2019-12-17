كأس العالم للأندية.. الترجي التونسي يسحق السد بسداسية ويحتل المركز الخامس

احتل فريق الترجي التونسي، المركز الخامس في ترتيب نهائيات كأس العالم للأندية، التي تقام حاليا في الملاعب القطرية، بعد أن انتصر في مباراة الترتيب على المستضيف السد القطري، بحصة عريضة بلغت 6 أهداف مقابل هدفين، والتي جمعت بينهما عشية اليوم الثلاثاء.
وأنهى الفريق التونسي، الجولة الأولى متقدما بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، قبل أن يضيف هدفين في الشوط الثاني، ويضيف الفريق القطري هدفا وحيدا.
بهذا الانتصار، يكون الفريق التونسي، قد احتل المركز الخامس، بينما آل المركز السادس، للفريق القطري، وهو أحسن ترتيب للترجي في تاريخ مشاركاته في “الموندياليتو”.
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