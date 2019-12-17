عائشة مجيب _صحافية متدربة
تقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بدعوة قضائية، أمس الاثنين، أمام محكمة سويسرية٬ من أجل إجبار الرئيس السابق للاتحاد الأوربي “ميشال بلاتيني” على إرجاع مبلغ 1٫8 مليون أورو، الذي حصل عليه في فترة رئاسة “جوزيف بلاتر” للفيفا.
وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم بيانا، أكد فيه أنه تقدم بدعوى من أجل إعادة الأموال، التي دفعت، بشكل غير قانوني، للنجم الفرنسي من طرف الرئيس السابق للفيفا “جوزيف بلاتر”.
وأفاد البيان ذاته أن “الفيفا” بدأت الإجرءات القانونية في أعقاب القرار الإجماعي، الذي اعتمدته لجنة الحوكمة في ‘فيفا‘، أخيرا، والذي تم خلاله التأكيد على أن ‘فيفا‘ ملزم بواجب محاولة استعادة الأموال، التي دفعها مسؤول سابق بشكل غير قانوني لمسؤول آخر”.
وأشار المصدر نفسه إلى أنه عند استرجاع المبلغ بنجاح، سيتم تخصيصه لتطوير كرة القدم، وأضاف أن المحكمة الفيدرالية السويسرية، أكدت أن هذه الهدية، التي تبلغ مليوني فرنك سويسري، سينظر إليها على أنها دفعة لا مبرر لها.
وسبق لـ”بلاتيني” أن اعتقل، في يونيو الماضي، للتحقيق معه بتهمة الفساد٬ وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بفوز قطر بتنظيم مونديال 2022، كما تم، أيضا، إيقافه عن رئاسة “يويفا”٬ وممارسة أي نشاط رياضي لمدة أربع سنوات، بسبب قبوله دفعة مشبوهة، عام 2011، بقيمة مليوني دولار عن عمل استشاري، قام به، عام 2002، لبلاتر الموقوف بدوره 6 أعوام، دون أن يكون مرتبطا معه بعقد مكتوب.
كانت هذه تفاصيل خبر بلاتيني في ورطة.. “فيفا” يتقدم بدعوى ضد الرئيس السابق للاتحاد الأوربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.