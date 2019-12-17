بلاتيني في ورطة.. “فيفا” يتقدم بدعوى ضد الرئيس السابق للاتحاد الأوربي

عائشة مجيب _صحافية متدربة

تقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بدعوة قضائية، أمس الاثنين، أمام محكمة سويسرية٬ من أجل إجبار الرئيس السابق للاتحاد الأوربي “ميشال بلاتيني” على إرجاع مبلغ 1٫8 مليون أورو، الذي حصل عليه في فترة رئاسة “جوزيف بلاتر” للفيفا.

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم بيانا، أكد فيه أنه تقدم بدعوى من أجل إعادة الأموال، التي دفعت، بشكل غير قانوني، للنجم الفرنسي من طرف الرئيس السابق للفيفا “جوزيف بلاتر”.

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وأفاد البيان ذاته أن “الفيفا” بدأت الإجرءات القانونية في أعقاب القرار الإجماعي، الذي اعتمدته لجنة الحوكمة في ‘فيفا‘، أخيرا، والذي تم خلاله التأكيد على أن ‘فيفا‘ ملزم بواجب محاولة استعادة الأموال، التي دفعها مسؤول سابق بشكل غير قانوني لمسؤول آخر”.

وأشار المصدر نفسه إلى أنه عند استرجاع المبلغ بنجاح، سيتم تخصيصه لتطوير كرة القدم، وأضاف أن المحكمة الفيدرالية السويسرية، أكدت أن هذه الهدية، التي تبلغ مليوني فرنك سويسري، سينظر إليها على أنها دفعة لا مبرر لها.

وسبق لـ”بلاتيني” أن اعتقل، في يونيو الماضي، للتحقيق معه بتهمة الفساد٬ وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بفوز قطر بتنظيم مونديال 2022، كما تم، أيضا، إيقافه عن رئاسة “يويفا”٬ وممارسة أي نشاط رياضي لمدة أربع سنوات، بسبب قبوله دفعة مشبوهة، عام 2011، بقيمة مليوني دولار عن عمل استشاري، قام به، عام 2002، لبلاتر الموقوف بدوره 6 أعوام، دون أن يكون مرتبطا معه بعقد مكتوب.