دراسة: الفلفل الحار يقلل من خطر الوفاة المبكرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهرت دراسة هولندية، اليوم الثلاثاء، أن تناول الفلفل الحار يقلل من خطر الوفاة المبكرة ومن أمراض القلب، والأوعية الدموية، وذلك بسبب احتوائه على مادة "الكابسيسين".

وأجرى الباحثون الدراسة على أكثر من 22 ألف شخص، منهم 811 رجلًا وإمرأة، يعيشون في منطقة موليس، جنوبيّ إيطاليا، بين عامي 2005 و2010.

وقسّم الباحثون المشاركين في الدراسة إلى أربعة أقسام، الذين لا يتناولون الفلفل الحار، والذين نادرًا ما يتناولونه، والذين يأكلونه مرتين إلى أربع مرات في الأسبوع، والذين يأكلون الفلفل الحار أربعة مرات وأكثر في الأسبوع.

وأوضحت الدراسة أن تناول الفلفل الحار أربع مرات على الأقل في الأسبوع بانتظام، يخفض حالات الوفاة بنسبة 23%، مقارنةً بأولئك الذين لا يتناولونه. وأما المشاركين الذين تناولوه بكثرة، كانوا أقل عرضة للوفاة جرّاء أمراض القلب والأوعية الدموية، بنسبة 34%.

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وذكرت الدراسة أن الفلفل الحار يحتوي على مادّة "الكابسيسين" المسؤول عن شدة الحرارة، فكلّما احتوى الفلفل على المزيد من مادة "الكابسيسين" زادت درجة حرارته، ويُعدّ الفلفل الحارّ غنيًا جدًا بالفيتامينات والمعادن، والنحاس، والبوتاسيوم، بالإضافة إلى العديد من المركبات والمواد المضادة للأكسدة، مثل: اللوتين، والكابسانثين، والفيولازانثين.

ويعتبر الفلفل الحارّ من أساسيات النظام الغذائي في منطقة البحر المتوسط، خاصةً في إيطاليا واليونان، والذي تختلف أنواعه في شدّة حرارته، ومن هذه الأنواع ما يُدعى بالفلَيفلَة الدَغلِية الطويلة التي استخدمها الباحثون في الدراسة، ويعود الموطن الأصليّ لهذا النوع من الفلفل إلى كل من أميركا الوسطى والجنوبية.

وذكرت مجلة "نيوزويك" أن هذه الدراسة هي الأحدث التي تربط النظام الغذائي للبحر المتوسط بصحة أفضل. وتجدر الإشارة إلى دراسة سابقة، أفادت بأن النظام الغذائي الذي يحتوي على فلفل حار يساعد على النوم الذي يمنع من الاكتئاب.