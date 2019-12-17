شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر جدول رحلات الخطوط اليمنية غداً الأربعاء والان مع التفاصيل

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 تسير الخطوط الجوية اليمنية غداً الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2019م، عدد من الرحلات الجوية على النحو التالي :

رقم الرحله 607. خط الرحله : القاهره- سيئون- سقطرى. - القاهره- سيئون: الاقلاع : 0215 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره). الوصول: 0630 صباحا. - سيئون - سقطرى : الاقلاع : 0730 صباحا. الوصول: 0845 صباحا. رقم الرحله : 606. خط الرحله : سقطرى - سيئون- القاهره : - سقطرى - سيئون : الاقلاع : 0945 صباحا. الوصول : 1100 ظهرا. - سيئون - القاهره: الاقلاع : 1200 ظهرا. الوصول : 1445 ظهرا. Advertisements رقم الرحله : 609. خط الرحله : القاهره- عدن . الاقلاع : 0400 صباحا. (توقيت القاهره) الوصول : 0800 صباحا. رقم الرحله : 648. خط الرحله : عدن- عمان. الاقلاع : 0900 صباحا. الوصول: 1115 ظهرا. رقم الرحله 649. خط الرحله : عمان- عدن. الاقلاع :1500 عصرا. (توقيت عمان) الوصول: 1900 مساء. رقم الرحله 608 خط الرحله : عـدن القاهره. الاقلاع :2230 مساء. الوصول: 0100 فجر اليوم التالي الخميس الموافق 19 ديسمبر 2019م..

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