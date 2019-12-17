- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. الخبجي يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن في الرياض والان مع التفاصيل
الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
التقى عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس وحدة شؤون المفوضات بالمجلس، الدكتور ناصر الخبجي، اليوم الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض، بالسيد مارتن غريفيث، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن.
وأكد الدكتور الخبجي خلال اللقاء، التزام المجلس الانتقالي الجنوبي وحرصه على تنفيذ اتفاق الرياض .. مثمناً الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية باتجاه الدفع نحو تنفيذ الاتفاق وتجاوز أي معوقات تؤجل المضي نحو التنفيذ العملي لكافة بنوده.
وعبّر الدكتور الخبجي عن تثمين المجلس للجهود التي يبذلها المبعوث الدولي باتجاه الدفع بالعملية السياسية الشاملة .. لافتاً إلى أن اتفاق الرياض قد فتح آفاقاً واسعة لتحقيق مزيد من التقدم في إطار عملية سياسية شاملة تُنهي الحرب، وتؤسس لحلول جذرية لقضية شعب الجنوب على قاعدة إنفاذ إرادة شعب الجنوب وتمكينهم من حقهم في تقرير مصيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. الخبجي يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.