شكرا لقرائتكم خبر عن الغاز المسيل لتفريق المحتجين في باريس والان نبدء بالتفاصيل
استخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في باريس اليوم الثلاثاء، فيما ألقيت مقذوفات على صفوف الشرطة وذلك حسبما قال مراسل لرويترز في موقع الحدث.
واندلعت هذه الاشتباكات قرب ساحة الأمة في شرق باريس خلال مظاهرة نظمتها نقابات العمال لمطالبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتخلي عن إصلاح مزمع لنظام المعاشات .
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