تجدد الاحتكاكات ضمن مقتربات الوثبة مع ضرب متقطع للقنابل الدخانية

افاد مصدر امني، مساء اليوم الثلاثاء، بتجدد الاحتكاكات ضمن مقتربات ساحة الوثبة وسط بغداد، مع ضرب متقطع للقنابل الدخانية.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن احتكاكات اندلعت، مساء اليوم، بين مجاميع من الاشخاص والقوات الامنية المتواجدة ضمن مقتربات ساحة الوثبة، وسط العاصمة بغداد.
وأضاف المصدر، أن قوات مكافحة الشغب اطلقت وبشكل متقطع القنابل المسلية للدموع لتفريق المجاميع وارجاعهم الى المكان المخصص للتظاهر.
وشهدت ساحتي الوثبة والخلاني، فضلا عن منطقة السنك، وسط بغداد، خلال الايام القليلة الماضية، احتكاكات بين القوات الامنية ومجاميع من الاشخاص، اسفرت عن حرق مباني واصابات.
وتدعو عمليات بغداد المتظاهرين الى حصر تظاهراتهم عند ساحة التحرير وسط بغداد، وعدم الاقتراب من خط الصد للقوات الامنية تجنبا لاي احتكاك.
ويواصل المتظاهرون في بغداد، ومحافظات وسط وجنوب العراق، احتجاجاتهم للشهر الثالث على التوالي، رغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.
ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، في أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.
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