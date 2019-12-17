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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن الهوية الكردية لن يستطيع أحد محوها، مشددا على أن الشعب الكردي عانى على مدار 60 عاما مضت.
وأضاف الرئيس المصري: "خلال السنوات الماضية، حدث تقسيم لعديد من الدول بالنسبة للأكراد في العراق وإيران وتركيا وغيرها من الدول، ولكن لي مقارنة تعتمد على العمل والسلام، فالهوية لا يستطيع أي شخص سلبها منك، وبدليل أنك تقفين الآن تتحدثين عنها رغم كل ما حدث".
وانطلقت مساء السبت الماضي، النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة 8000 شاب من مختلف أنحاء العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر شابة كردية تبكي لرد الرئيس المصري: لن يستطيع أحد محو هويتكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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