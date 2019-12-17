شابة كردية تبكي لرد الرئيس المصري: لن يستطيع أحد محو هويتكم

وبكت شابة كردية خلال إجابة الرئيس المصري على سؤالها عن الصراعات في العالم والأقليات، حيث وجهت سؤالها للرئيس حول الكراهية في العالم، وعن حقوق الإنسان، خاصة أنها لا تعرف مستقبلها.

وأضاف الرئيس المصري: "خلال السنوات الماضية، حدث تقسيم لعديد من الدول بالنسبة للأكراد في العراق وإيران وتركيا وغيرها من الدول، ولكن لي مقارنة تعتمد على العمل والسلام، فالهوية لا يستطيع أي شخص سلبها منك، وبدليل أنك تقفين الآن تتحدثين عنها رغم كل ما حدث".