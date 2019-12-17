بالفيديو: محاولة اغتيال واستهداف مباشر للناشطين وسط اجراءات أمنية احترازية

في محاولة اغتيال واستهداف مباشر للناشطين هو الأول من نوعه في الديوانية، انفجرت عبوة لاصقة وضعت أسفل مقعد السائق استهدفت عجلة الناشطين ثائر الطيب وعلي المدني، قرب المعهد التقني وسط المدينة مساء الاحد، ما تسببت بإصابات خطيرة للطيب وجروح بسيطة للمدني نقلا على أثرها الى المستشفى. قيادة شرطة الديوانية كشفت من خلال تحقيقاتها الأولية الى ان الانفجار كان يستهدف علي المدني القادم من بغداد وليس الناشط ثائر الطيب، كون العبوة وضعت في عجل تعود الى المدني والطيب كان يقودها بصحبته، مشيرة الى انها ماضية بإجراءات التحقيق اللازمة للحادث.



وكانت قيادة شرطة الديوانية قد اتخذت إجراءات امنية احترازية في وقت سابق على خلفية استهداف الناشطين في كربلاء وميسان وبغداد.

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